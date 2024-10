Ripartono i corsi di greco al centro “Ellinomatheia” di Reggio Calabria

Perché imparare il greco? Noi preferiamo rispondere ad una domanda meno banale. Perché la Grecia? Siamo convinti che, quando ci si imbarca sulla nave per “Itaca”, il viaggio è più significativo dell’arrivo. Scegliere come meta la Grecia, significa non solo apprendere una delle più ricche lingue del mondo che si parla da più di tre mila anni, ma riscoprire parte della propria identità culturale e linguistica. Qualcuno ancora sostiene che il greco è inutile perché non si parla fuori dalla Grecia… Noi rispondiamo citando Virginia Woolf : “E’ al greco che torniamo quando siamo stanchi della vaghezza, della confusione e della nostra epoca”.

Il corso di neogreco livello A1, che partirà nel mese di ottobre 2017, presso la sede sociale del CENTRO in via Manfroce 77H, è aperto a tutti, principianti assoluti o quasi, purché dotati della necessaria dose di passione e amore per la Grecia e per il mondo ellenico. Il corso si articola in 36 ore di lezione, in 18 sedute pomeridiane con cadenza settimanale e metodologie didattiche mirate a favorire il migliore apprendimento nonché lo sviluppo delle capacità comunicative.

Ulteriori 4 ore saranno dedicate alla specifica preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione linguistica internazionale per la lingua neogreca (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ), riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, presso la sede d’esame di Reggio Calabria (Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri”).

Per tutti gli studenti del corso la preparazione all’esame di certificazione sarà GRATUITA. Al termine delle lezioni il CENTRO ELLINOMATHEIA rilascerà un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti. Tutti i nostri corsi di lingua neogreca sono affidati a un’insegnante abilitata madrelingua con esperienza pluriennale.

Per info e iscrizioni si prega di contattare il Centro Ellinomatheia al 3287482118 o scrivere all’indirizzo centroellinomatheia@gmail.com