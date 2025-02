Ripepi: ‘Falcomatà finalmente in Commissione sul mercato di Piazza del Popolo’

“Sono davvero lieto di annunciare che Falcomatà ha deciso: domani finalmente verrà in Commissione Controllo e Garanzia. Dopo quasi un mese di assenze e impegni istituzionali misteriosi, settimane bianche, palestre, partite di fantacalcio e altre ‘priorità’ da seguire, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si degnerà di venire a relazionare sulla chiusura del mercato di Piazza del Popolo, sancita dalla sua delibera di Giunta ma già preannunciata da un post sui social. Una decisione presa senza consultare nessuno, senza rispetto per le istituzioni, lo Statuto, il Comune e soprattutto per i lavoratori e le loro famiglie.” È quanto dichiara in una nota il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi.

Leggi anche

Un confronto atteso e la critica alla Giunta

“Superando innumerevoli e gravosi impegni istituzionali, il Sindaco ha comunicato il suo arrivo in Commissione Controllo e Garanzia via email il 04 febbraio 2025 per il 13 febbraio 2025 alle ore 8.00, e ora si prepara a fare la sua comparsa, in un momento in cui Reggio e il suo mercato storico stanno affondando sempre di più mentre lui è impegnato altrove.” – prosegue Ripepi – “Menomale che Cappello, Tassotti e Donadoni sono già venuti per arricchire le nostre giornate sportive, altrimenti chissà quali ‘altri impegni istituzionali’ avrebbero tenuto occupato il Sindaco domattina alle ore 8. Con le sue ‘protesi’ al seguito, che non mancano mai, Falcomatà è sempre pronto a fare vetrina, mentre la città è nel caos totale.”

“Nel frattempo, però, i commercianti di Piazza del Popolo sono stati lasciati in balia degli eventi, senza che potessero in alcun modo far fronte alle difficoltà quotidiane. E mentre queste famiglie affrontano problemi di ogni genere, il Sindaco è stato visto alla mostra ‘Il Calcio è Arte’, accompagnato dai campioni del Milan, in una vera e propria passerella con la sua squadra titolare di protesi: Romeo, Brunetti, Versace e Latella, pronti a seguire il loro leader in ogni luogo. Un vero e proprio schiaffo ai commercianti in sit-in permanente a Piazza del Popolo. Vergogna!” – ha rimproverato duramente Massimo Ripepi.

Leggi anche

La Commissione Controllo e Garanzia e le domande su Piazza del Popolo

“Arriva domani, dunque, la tanto agognata opportunità di confrontarci con il Sindaco Falcomatà. Sarà una Commissione fondamentale, che presiederò con l’intento di ottenere risposte chiare. La prima domanda che porrò al Sindaco riguarderà la sua scelta scellerata: perché ha preso una decisione così importante senza alcun preavviso, senza parlarne in Consiglio Comunale e senza alcun incontro preventivo con i commercianti storici di Piazza del Popolo?” – ha anticipato il Presidente Ripepi – “E ancora, perché non ha seguito l’esempio di chi, come il grande padre Italo, ha saputo affrontare le difficoltà del suo tempo con umiltà, dialogando con le autorità giudiziarie e trovando soluzioni insieme ai commercianti, guardandoli negli occhi? Ma soprattutto, come mai disprezza così apertamente le istituzioni e le prescrizioni statutarie, ma allo stesso tempo pretende che i cittadini rispettino la legalità?”

“Credo che la città abbia bisogno di chiarezza e di rispetto delle regole, e che gli amministratori debbano essere i primi a rispettarle. Per questo, ho invitato in Commissione Controllo e Garanzia, il Comitato rappresentativo dei commercianti di Piazza del Popolo e tutti i cittadini che vorranno assistere. La soluzione di questo grave problema può venire solo dalla condivisione e dalla chiarezza delle posizioni.” – ha puntualizzato Massimo Ripepi – “Il mercato di Piazza del Popolo deve rimanere aperto e ben governato: ampliandolo e ristrutturandolo in modo da permettere ai commercianti di lavorare nella legalità e divenendo un servizio utile per tutta la popolazione reggina. Dalle 15.00 in poi, lo spazio libero può essere tranquillamente impiegato per attività sociali e ludiche, mentre la sera, può trasformarsi in un magnifico spazio per spettacoli di vario genere.”

“Piazza del Popolo deve tornare al popolo e non alle macchine del popolo.” – ha concluso il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi.