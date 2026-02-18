Metrocity, la soddisfazione di Versace: ‘Avviati i lavori sul manto stradale a Sambatello’

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, esprime soddisfazione per l’avvio delle opere di ripristino del manto stradale e canalizzazione delle acque, in località San Giovanni di Sambatello a Reggio Calabria.

L’intervento, eseguito dagli uffici tecnici del Comune reggino, assessorati alle Manutenzioni e Lavori pubblici, attraverso la società Castore, fa seguito ad un sopralluogo effettuato dallo stesso Versace, che nel suo mandato metropolitano, ha sempre seguito le attività della viabilità nel territorio.

“I collegamenti viari interni – ha detto Versace – rappresentano un settore vitale per la nostra area metropolitana. La nostra attività istituzionale, pur nelle ristrettezze di un bilancio che ha subito numerosi tagli dal governo in questo settore, si è sempre contraddistinta nell’ascolto con il territorio per dare risposte concrete ai cittadini. Le strade sono fondamentali per tanti motivi, ecco perché la sinergia con i Comuni, ognuno con le proprie competenze, risulta fondamentale affinché si possa garantire a tutti, in maniera particolare a chi risiede nei centri più interni, il necessario diritto alla mobilità, con la maggiore sicurezza possibile”.