Villa Comunale di Reggio, formalizzata la consegna dei lavori di restyling e messa in sicurezza

Il consigliere delegato Merenda: 'L'Amministrazione intende restituire ai cittadini un luogo di aggregazione e svago rinnovato, nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e storico-artistici'

«La Villa Comunale Umberto I, polmone della città e soprattutto luogo del cuore per eccellenza, è pronta a una nuova vita. Dopo l’espletamento delle formalità previste dalle normative, a seguito dell’aggiudicazione al consorzio stabile Artemide, si è formalizzata la consegna dei lavori di restyling e messa in sicurezza». Ad annunciarlo è il consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda.

La consegna è avvenuta negli uffici del settore comunale Ambiente, alla presenza del dirigente Domenico Richichi, del rup Vincenzo Cotroneo, dell’assessore Filippo Burrone e dello stesso delegato. L’intervento, parte del progetto RC 2.2.7.2.B, è finanziato con i fondi del PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027, per un importo complessivo di 1.808.000 euro

Come ha spiegato il delegato: «La Villa Comunale Umberto I costituisce uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città di Reggio Calabria.

Con questo intervento, l’Amministrazione intende restituire ai cittadini un luogo di aggregazione e svago rinnovato, nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e storico-artistici.

Il progetto, elaborato dall’architetto paesaggista Michelangelo Pugliese nel rispetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza, prevede un restauro conservativo e una serie di interventi di messa in sicurezza che interesseranno l’intera area. Saranno riqualificate le recinzioni perimetrali, spesso bersaglio di atti vandalici, e verrà rifatta la pavimentazione di tutti i vialetti interni.

È prevista inoltre la realizzazione di un impianto di irrigazione sotterraneo. Il progetto contempla anche la riqualificazione del corpo centrale, che ospita il bar, il ripristino del laghetto e della fontana, e il rifacimento completo dell’impianto di illuminazione.

Le alberature, già oggetto di un precedente intervento, completeranno il quadro di una villa interamente restituita alla sua funzione di spazio verde urbano di pregio».

«Per la città sicuramente l’avvio del cantiere rappresenta molto più di un intervento di riqualificazione – ha concluso il delegato Merenda – È un atto di rispetto verso la storia e l’identità di Reggio Calabria, e verso tutti i cittadini che hanno sempre considerato la Villa Umberto I un luogo dell’anima». La durata prevista per l’esecuzione è di 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.