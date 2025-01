Lanucara e i €50mila chiesti a CityNow, Klaus Davi: ‘Non si può gambizzare l’informazione’

“Non si può “gambizzare” l’informazione. Lo strumento della querela può intimidire i giornalisti, soprattutto in un territorio complesso come il nostro”.

Il massmediologo Klaus Davi si è detto dispiaciuto per la scelta dell’assessore di procedere con un’azione legale in riferimento alla maxi richiesta di risarcimento danni avviata nei confronti di CityNow a seguito di un articolo in cui si criticava l’operato dell’assessore Lanucara.

La libertà di stampa come valore fondamentale

Il massmediologo, impegnato in prima persona sul fronte della legalità e della trasparenza, ha ribadito la necessità di tutelare le redazioni locali:

“I giornalisti in Calabria lavorano in condizioni non facili. Ma qui le cose, vengono dette. Non dimentichiamo che dietro a ogni inchiesta o articolo, c’è uno sforzo enorme per raccontare la verità. La politica, in questo modo, non fa passare un bel messaggio”.

L’appello alla mediazione

Davi fa affidamento sul buon senso:

“Mi appello alla dott.ssa affinchè trovi una mediazione non economica. La querela diventa per noi (giornalisti ndr.) un’intimidazione, tanto più per redazioni coraggiose come quella di CityNow. Se c’è stato, anche se non credo, un errore, sarà stato commesso in buona fede.

In questi ultimi 10 anni mi è stato più volte chiesto di muovere critiche contro la Calabria, ma io so quanto è difficile operare sul territorio, anzichè fare i pezzi da Milano, inventando le notizie. L’assessore faccia prevalere il buonsenso.

Tutta la mia stima, il mio affetto e la mia solidarietà a CityNow”.

Il massmediologo auspica, dunque, una rapida soluzione che salvaguardi sia il diritto dei cittadini a essere informati, sia il diritto della politica di esprimere eventuali dissensi, ma attraverso modalità più costruttive come, ad esempio, il diritto di replica.