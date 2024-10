Laboratorio via Willermin, Marra: ‘Non deve essere chiuso, ma potenziato’

“Terremo alta l’attenzione sul piano di razionalizzazione della rete dei laboratori d’analisi che il Commissario ad acta Roberto Occhiuto vuole imporre, con il benestare del management dell’Asp reggina che supinamente aderisce anche alle decisioni più aberranti”.

È quanto afferma in una nota stampa il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Enzo Marra che esprime la propria preoccupazione in ordine al futuro del presidio di via Willermin che potrebbe essere chiuso per fare quadrare i conti di un progetto di razionalizzazione che si preoccupa di tutto tranne che di tutelare il diritto alla salute.