Il foodporn sbarca a Reggio con 'Amuri' - FOTO

"Amore con radici forti non muore nemmeno negli inverni più freddi".

È da questo concetto portante che nasce il nuovo locale di Reggio Calabria, "Amuri". Da poco modernizzato per essere in linea con la nuova anima dell'attività, il ristorante del centro città racchiude al suo interno la passione, la determinazione e la voglia di esaltare le radici reggine per rilanciare un territorio che necessita di progetti in cui i giovani siano in prima linea. Come? Mettendoci il cuore: progetti cu Amuri.

Foodporn da Reggio Calabria con 'Amuri'

“Amuri - ha spiegato Antonio Cormaci a CityNow - è l’ennesimo tassello da aggiungere ad un progetto iniziato anni fa con la distribuzione e approdato di recente nella ristorazione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che ieri hanno contribuito a rendere l’inaugurazione un giorno speciale, ai nostri collaboratori, al direttore Marcon ma soprattutto alla mia famiglia. Ne vedrete delle belle. Vi aspettiamo da Amuri a partire da stasera!”.

Dance, drink & food. Sono questi i capisaldi del locale di via De Nava che ha da poco aperto le sue porte nel cuore della città. L'attività di Amuri si fonda su un concept di ristorazione innovativo, molto in voga nell’ultimo decennio: nel gergo comune conosciuto come “foodporn”. Dai burger, alle polpette di pulled pork, fino alla figliata napoletana passando per specialità che rappresentano una vera e propria novità nella ristorazione reggina. Dulcis in fundo la pizza di Amuri: potremmo dire tanto altro di questa proposta, ma le parole non basterebbero, il vostro palato potrà essere l'unico giudice.











Amuri nasce con il proposito di divenire il "posto di tutti", perché tutti i target apprezzano la passione ed i progetti fatti di “Amuri” e determinazione in cui i giovani sono attori protagonisti.

Per restare sempre aggiornato su tutte le novità segui la pagina Instagram.