Ritorna a Reggio Calabria Bicincittà!

Oggi si è svolta la conferenza di presentazione di Bicincittà presso il Palazzo San Giorgio del Comune di Reggio Calabria. Sono intervenuti il Presidente del Circolo Tennis Crucitti che ha illustrato il percorso della manifestazione e l’orario di partenza che è previsto da Piazza Indipendenza domenica 14 maggio alle ore 9:30. Sono intervenuti in oltre il Presidente della UISP Provinciale di Reggio Calabria dott. Pietro Barillà, il Responsabile ciclismo della UISP Regionale Diego Quattrone, l’Assessore alle Attività Produttive e Politiche Giovanili Saverio Anghelone, il Delegato allo Sport Giovanni Latella, il Presidente della Reggina 1914 Domenico Praticò, la Direttrice della Scuola dell’infanzia “Nuvoletta” Franca Festa, il Responsabile Gabriele Calcagnolo di “Save The Children”. Infine sono intervenuti i due atleti del tennis in carrozzina del Circolo Tennis Crucitti Sergi Claudio e Pasquale Nostro, e il campione italiano del tennis Catalano Antonello dei diversamente abili mentali.

La 31° edizione di Bicincittà Uisp è pronta a coinvolgere tutta l’Italia su due ruote, per chiedere sostenibilità ambientale e strade sicure. Domenica 14 maggio, Giornata nazionale della bicicletta, saliranno in sella oltre 30.000 persone di tutte le età, in 110 città italiane. Bicincittà è una pedalata aperta a tutti, non competitiva, che si svolge su percorsi urbani o nei parchi, su distanze variabili dai 5 ai 20 chilometri. Il ritrovo è fissato solitamente nel centro storico delle città, si parte tutti insieme a velocità controllata, in molti casi si toccano siti simbolici importanti e si ritorna nel luogo di partenza, dove vengono allestiti ristori, e ci saranno sorteggi a tutti i partecipanti.

I valori nazionali di Bicincittà, aria pulita e strade sicure, si incrociano con urgenze e tematiche sociali individuate territorialmente. Bicincittà 2017 gode della medaglia del Presidente della Repubblica e dei patrocini della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell’Ambiente e del Lavoro e politiche sociali.

Il Circolo Crucitti grazie alla UISP provinciale di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno anche per il 2017, impegnandosi nell’organizzazione di attività e manifestazioni Uisp di rilevanza nazionale, ormai affermate nel territorio, che coinvolgono migliaia di partecipanti di ogni età e un numeroso pubblico. Tutti i partecipanti, come una grande carovana, attraverseranno tutto il centro cittadino da sud a nord, partendo da Piazza Indipendenza (Lungomare Falcomatà) si proseguirà fino al piazzale Botteghelle per ritornare verso il centro arrivare fino al piazzale Pentimele per poi fare ritorno con arrivo sul Lungomare al punto di partenza.

Saranno distribuiti a tutti i partecipanti iscritti le magliette dell’evento e infine saranno sorteggiati diversi premi. Nella giornata di sabato a Piazza Indipendenza ci sarà “Baby in Bici” per i più piccoli, in uno spazio dedicato a loro per passare una giornata di sano divertimento. Inoltre la manifestazione ospiterà l’associazione “Save the Children” che dal 1919 lotta per i diritti dei bambini e per migliorare le loro condizioni di vita in tutto il mondo. Opera in 122 paesi del mondo con programmi di salute, risposta alle emergenze, educazione e protezione dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento. Anche quest’anno ci sarà la preziosa collaborazione della Polizia Municipale e delle associazioni di protezione civile del comune di Reggio Calabria.

Un particolare ringraziamento alle aziende che collaborano omaggiando tutti i partecipanti con dei gadget e a tutti i volontari che saranno coinvolti nello svolgimento di questa grande pedalata di solidarietà.