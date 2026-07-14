Rizziconi e Varapodio, escalation di furti e assalti: sindaci ricevuti dal Prefetto Vaccaro

Furti, bancomat esplosi e una rapina in pieno giorno: i sindaci di Rizziconi e Varapodio portano il caso dal Prefetto

Nella giornata odierna il Sindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, e il Sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, sono stati ricevuti da Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro in merito alla grave escalation di atti predatori che negli ultimi mesi ha interessato i rispettivi territori comunali: furti e tentativi di furto in abitazioni private, gli assalti esplosivi agli sportelli bancomat e la rapina a mano armata ai danni di un’attività commerciale compiuto in pieno giorno nel centro cittadino di Rizziconi.

L’incontro con il Prefetto di Reggio Calabria

L’incontro odierno fa seguito alla richiesta avanzata dal Sindaco Giovinazzo, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, affinché la situazione venisse posta all’ordine del giorno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Alla richiesta si è successivamente associato il Sindaco di Varapodio, a seguito dell’analogo assalto esplosivo allo sportello bancomat verificatosi sul territorio comunale di Varapodio.

Il Prefetto ha reso noto che il Comitato, riunitosi anche alla presenza di rappresentanti della Magistratura, ha esaminato ed analizzato attentamente la serie di episodi verificatisi nei due territori comunali, evidenziando come siano allo studio tutti gli strumenti utilizzabili al fine di intensificare i controlli, rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e garantire un ancor più alto livello di sicurezza per i Cittadini, mantenendo costante il raccordo con l’Autorità Giudiziaria.

Indagini e controlli sul territorio

Il Prefetto ha altresì evidenziato che le indagini conseguenti agli episodi verificatisi, con particolare riferimento agli assalti agli sportelli bancomat, stanno proseguendo.

L’attenzione di Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine e della Magistratura è alta e non trascura alcun dettaglio o circostanza emersa nel corso degli accertamenti.

In tale ottica, anche gli impianti di videosorveglianza rivestono un ruolo di primaria importanza: un loro ulteriore potenziamento può infatti fornire un contributo aggiuntivo, sia in termini di deterrenza sia ai fini investigativi, consentendo di individuare tempestivamente i responsabili di eventuali atti predatori.

L’invito alla cittadinanza

Più in generale, l’attenzione delle Forze dell’Ordine resta elevata su tutto il territorio. In tale contesto, si rinnova l’invito alla cittadinanza a mantenere un atteggiamento collaborativo, segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 qualsiasi situazione sospetta: solo attraverso una fattiva collaborazione tra le Istituzioni e i Cittadini sarà possibile innalzare ulteriormente il livello di sicurezza e prevenire il ripetersi di atti predatori sul territorio.

Il Sindaco di Rizziconi

Alessandro Giovinazzo

Il Sindaco di Varapodio

Orlando Fazzolari