Occhiuto a Bruxelles per l’insediamento del Comitato delle Regioni

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sarà impegnato da oggi pomeriggio fino a venerdì mattina a Bruxelles, in occasione dell’insediamento ufficiale del Comitato Europeo delle Regioni.

L’organismo dell’Unione Europea, del quale il governatore calabrese fa parte su indicazione della Conferenza delle Regioni, avvia così il nuovo mandato quinquennale con una serie di appuntamenti di alto rilievo istituzionale.

I tre giorni di lavori a Bruxelles vedranno non solo la cerimonia di insediamento, ma anche momenti fondamentali come:

“Sono onorato di far parte di questo importante organismo, che rappresenta la voce delle Regioni e delle città nell’Unione Europea”, ha dichiarato il presidente Roberto Occhiuto .

“La Regione Calabria ha la necessità di rafforzare sempre di più il proprio ruolo all’interno dell’UE. Per questo, intendo utilizzare la mia presenza a Bruxelles per discutere proposte legislative e stimolare azioni concrete su temi fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori.”