Calabria in Parlamento Europeo, l’ambasciatore kazako: ‘Valutiamo l’istituzione di un consolato a Reggio’

Margulan Baimukhan elogia l’impegno dell’On. Giusi Princi e svela possibili collaborazioni tra Kazakhstan e Calabria in ambito universitario, imprenditoriale e turistico

“Calabria Straordinaria”. Adesso lo sanno anche in Europa, grazie all’evento tenutosi presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, organizzato dall’On. Giusi Princi, che ha visto la straordinaria partecipazione, tra gli altri, di Margulan Baimukhan, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica del Kazakistan presso il Belgio, l’Unione Europea e la NATO. Con parole entusiaste, l’ambasciatore ha voluto celebrare l’energia e la visione dietro una manifestazione capace di portare la Calabria al centro dell’Europa.

"Ringrazio l'Onorevole Giusi Princi per aver organizzato un evento eccellente – ha detto in un'intervista esclusiva, ai microfoni di CityNow. Perché in un momento storico così complesso, poter parlare di ponti culturali ed economici tra il Kazakistan e la Calabria rappresenta un segnale di speranza e progresso".

Baimukhan ha sottolineato l’importanza della Presidenza della Delegazione per i rapporti con l’Asia centrale, ricoperta da Giusi Princi, evidenziando come un ruolo di tale rilievo possa facilitare nuove sinergie tra il suo Paese e l’intero Mezzogiorno italiano.

“Crediamo fermamente – ha proseguito l’Ambasciatore – che investimenti mirati nelle infrastrutture aeroportuali, così come nella cultura e nell’istruzione, possano generare una partnership di grande valore. Ci stiamo già muovendo per avviare collaborazioni tra l’Università della Calabria e le nostre Università in Kazakistan, perché formare i giovani insieme significa gettare le fondamenta di un futuro condiviso”.

Un consolato del Kazakistan a Reggio Calabria

Il progetto più intrigante, però, riguarda Reggio Calabria: Baimukhan ha spiegato quanto sia forte l’interesse delle autorità kazake nel costruire un legame stabile con la città dello Stretto.

“Siamo colpiti dalle potenzialità del profondo Sud Italia. È in corso una valutazione per l’apertura di un Consolato Onorario del Kazakistan proprio a Reggio: un iter lungo e complesso, ma crediamo che i benefici per entrambe le comunità possano essere enormi.”

La prospettiva di un consolato onorario in riva allo Stretto riflette un desiderio concreto di stabilire nuovi rapporti commerciali e turistici, soprattutto in virtù della straordinaria offerta culturale e paesaggistica della Calabria.

“Non esiste infatti alcun dubbio – ha concluso l’Ambasciatore con un sorriso – che la bellezza di questa regione e la forza delle sue imprese possano incantare il popolo kazako, aprendo una stagione di collaborazioni anche in ambito imprenditoriale e universitario”.

La Calabria, grazie a figure istituzionali di spicco e ad eventi internazionali come quello appena conclusosi a Bruxelles, si conferma una terra dalle innumerevoli risorse, pronta ad allargare i propri orizzonti fino all’Asia centrale, in uno scambio reciproco di opportunità e progetti comuni. Un segnale forte, che colloca nuovamente la regione al centro dell’interesse europeo e internazionale.