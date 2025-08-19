Roccella Summer Festival: tutto pronto al teatro al Castello per il concerto di Alfa

Con il suo stile fresco e immediato, Alfa guiderà il pubblico in un viaggio tra riflessione e passione, proponendo le sue hit più amate

È tempo di romanticismo e semplicità al Roccella Summer Festival 2025, la rassegna organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria e dal brand Calabria Straordinaria.

Domani sera, 20 agosto, il Teatro al Castello accoglierà il concerto di Alfa, al secolo Andrea De Filippi, giovane cantautore genovese protagonista del tour “Non so chi ha inventato il mondo ma so che era innamorato”.

Con il suo stile fresco e immediato, Alfa guiderà il pubblico in un viaggio tra riflessione e passione, proponendo le sue hit più amate come “Cin cin”, “Testa tra le nuvole” e “Bellissimissima”. Un’occasione per ascoltare dal vivo un artista che sta conquistando il panorama musicale italiano e che parla d’amore, sogni e autenticità, intercettando le emozioni di una generazione in cerca di connessione.

A soli 25 anni, Alfa può già vantare oltre 300mila iscritti su YouTube, 1,1 milioni di follower su TikTok, più di 140 milioni di visualizzazioni su YouTube, 354 milioni di stream su Spotify e 23 milioni su Apple Music. I suoi brani sono stati utilizzati in oltre 585mila video su TikTok, mentre nel 2021 è stato candidato ai Nastri d’argento.

I biglietti per il concerto e per gli altri appuntamenti del Roccella Summer Festival sono ancora disponibili tramite i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.