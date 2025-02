Roccella Summer Festival 2025: Alfa si aggiunge al cast

Il Roccella Summer Festival 2025 continua ad arricchire il suo cartellone di eventi con artisti di primo piano. Dopo l’annuncio del concerto di Irama, previsto per il 9 agosto, arriva la conferma di un’altra data molto attesa: il 20 agosto il Teatro al Castello di Roccella Jonica ospiterà il live di Alfa, giovane talento della musica italiana che sta conquistando un pubblico sempre più vasto.

L’artista genovese farà tappa in Calabria con il suo tour “Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”, un progetto musicale che lo porterà in giro per l’Italia durante la stagione estiva. La rassegna, organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, si conferma così uno degli appuntamenti più importanti per la musica live in Calabria.

Alfa: un anno di successi e un tour attesissimo

Dopo un 2024 straordinario, che lo ha consacrato come artista rivelazione dell’anno, Alfa si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera. Il “Summer Tour 2025” arriva a un anno dall’uscita del suo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, un lavoro che ha riscosso grande successo e ha anticipato il suo primo tour nei palazzetti.

Il 2025 sarà quindi un anno ricco di live, con un mix di concerti estivi e grandi eventi indoor nella seconda parte dell’anno. Alfa promette ai suoi fan serate emozionanti, ricche di energia e delle sue hit più amate.

Il Roccella Summer Festival 2025: un cartellone sempre più ricco

Negli ultimi anni, il Roccella Summer Festival è diventato un punto di riferimento per gli spettacoli dal vivo in Calabria e nel Sud Italia, attirando artisti di fama nazionale e internazionale. Il Teatro al Castello è una location unica, perfetta per vivere concerti immersi in un’atmosfera suggestiva, affacciata sul mar Jonio.

Irama – 9 agosto

Baustelle – 12 agosto

Ghali – 13 agosto

Alessandra Amoroso – 18 agosto

Alfa – 20 agosto

Gianna Nannini – 21 agosto

Francesco Renga – 22 agosto

(Calendario in aggiornamento)

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per il concerto di Alfa e per tutti gli altri eventi del Roccella Summer Festival 2025 sono disponibili su TicketOne e nelle prevendite abituali, inclusi i circuiti di Ticket Service Calabria.

Il Roccella Summer Festival 2025 si preannuncia come una delle rassegne musicali più importanti dell’estate italiana, con un cast di artisti in grado di soddisfare gusti diversi. Con l’aggiunta di Alfa, il festival si arricchisce ulteriormente, offrendo un’esperienza imperdibile per gli amanti della musica dal vivo.

Roccella Jonica si conferma quindi capitale della musica in Calabria, pronta ad accogliere migliaia di fan per un’estate indimenticabile.