Femia Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica: “Una vittoria della città, per un futuro di riscatto e splendore”

Il neo-eletto primo cittadino ringrazia la comunità e promette di riprendere il sogno interrotto per far rifiorire Marina di Gioiosa

Marina di Gioiosa Ionica ha il suo nuovo Sindaco: Rocco Femia, eletto con un risultato che sancisce un chiaro mandato da parte della comunità. Le urne hanno decretato il ritorno di Femia alla guida della città, un esito accolto con grande entusiasmo dei concittadini e un forte senso di responsabilità da parte del neo-primo cittadino.

Il ringraziamento e la promessa di Femia alla comunità

“In questo momento così bello – ha dichiarato emozionato Rocco Femia – non posso fare altro che ringraziare la mia città. Una città che ha dimostrato ancora una volta di essere bellissima, di essere una città da amare. Io la amo profondamente e i suoi cittadini meritano tutto il rispetto possibile”. Femia dopo aver appreso la notizia della sua elezione ha rivolto subito una promessa chiara alla comunità: “Marina di Gioiosa tornerà ad essere quella bellissima città che è stata negli anni passati. Questa è una promessa che faccio io adesso”.

Un legame forte con il territorio e la squadra di Cuore e Futuro

Il Sindaco Rocco Femia ha espresso la sua profonda emozione e il legame indissolubile con il territorio e le sue persone: “sono profondamente innamorato della mia città e delle sue persone splendide, persone meravigliose che hanno sopportato anni difficili. Abbiamo, purtroppo, attraversato cinque anni di buio politico completo. Questa vittoria non è mia, è la vittoria della squadra di Cuore e Futuro, è la vittoria di Marina di Gioiosa”.

Il valore della squadra e gli impegni futuri

“Questo straordinario risultato – ha sottolineato Femia – non sarebbe stato possibile senza l’impegno, la dedizione e la passione di una squadra eccezionale. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i candidati della lista ‘Cuore e Futuro’. Ognuno di loro ha lavorato instancabilmente e ha messo in campo energie, idee e un profondo senso di appartenenza. La loro lealtà, la loro competenza e l’ascolto della gente sono state il vero motore di questa campagna elettorale. Insieme a loro, con la stessa unità e determinazione, affronteremo le sfide future, trasformando gli impegni presi in azioni concrete per il bene di Marina”.

Gratitudine verso la famiglia e la comunità

Un ringraziamento sentito è stato rivolto alla sua famiglia e a tutta la comunità: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla mia famiglia e a tutta la comunità, che mi ha sempre fatto sentire voluto bene e che, ancora una volta, mi ha accordato la sua fiducia. Da oggi il mio impegno sarà totale per ripagare questa immensa fiducia”.

Visione per il futuro: riprendere il sogno interrotto

Il neo-sindaco ha infine delineato la sua visione per il futuro, richiamando l’esperienza precedente: “Voglio riprendere da quel sogno interrotto. Io avevo un progetto ambizioso per Marina di Gioiosa, che è rimasto a metà. Adesso lo dobbiamo completare guardando ad un futuro ancora migliore. Questa città deve tornare ad essere una delle più belle e rappresentative città della Locride e dell’intera Calabria”.