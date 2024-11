Rocco Hunt al Mondadori Store di Reggio Calabria

di Eva Curatola – Mercoledì 11 Novembre un appuntamento imperdibile presso il Mondadori Store sul Corso Garibaldi: Rocco Hunt, alle ore 16:00 il rapper più richiesto del momento, torna con un nuovo progetto discografico: “SignorHunt”, disponibile presso il Bookstore dove il cantante incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del suo nuovo album.

Diventato famoso a Sanremo, con la vittoria nella categoria “nuove proposte” con la ormai celebre canzone “Nu Juorno Buono“, il rapper salernitano è riuscito a conquistare pubblico e critica. E dopo aver vinto il disco di platino con “A Verità“, Rocco Hunt torna con questo suo nuovo album, anticipato dal singolo “Vene e vvà”, un brano che segna un passaggio importante nel percorso musicale del rapper campano, un brano di denuncia sociale che non grida allo scontro ma si rifà a dei valori etici e morali, cosa che da sempre contraddistingue lo stile di Rocco Hunt. Il video ha già superato il milione di visualizzazioni in pochi giorni. Il “SignorHunt“, che contiene 16 brani, è un altro importante passo avanti nella crescita artistica del rapper salernitano oltre ad essere un esempio perfetto di collaborazione con altri artisti, lo stesso autore ha svelato alcuni famosi nomi in anteprima, tra cui: Clementino, J-Ax, Guè Pequeno, Mario Biondi, Enzo Avitabile e Neffa ed altri ancora saranno presto annunciati.