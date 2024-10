Rocco Hunt torna a Reggio Calabria e anima i “Giardini dell’Eden”

Il cantante salernitano Rocco Hunt che, già diverse volte, è sbarcato in riva allo Stretto per animare le serate reggine con la sua musica, sta per tornare. L’appuntamento, questa volta, è previsto in una location inedita “I giardini dell’Eden“.

Rocco Hunt torna a Reggio Calabria

Sabato 11 dicembre a partire dalle ore 23:00, Rocco Hunt si esibirà a “I giardini dell’Eden” di via Scopelliti, Catona, per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

La location designata è stata scelta per permettere a quante più persone possibile di partecipare, nel massimo rispetto delle norme anti-Covid e dunque con una capienza del 50%.

Previste, per l’occasione, 3 diverse aree:

main room , pista;

, pista; privè fronte consolle e palco, che prevede ingresso con braccialetto, servizio in vetro esclusivamente bottiglie premium, servizio camerieri e bar indipendenti;

fronte consolle e palco, che prevede ingresso con braccialetto, servizio in vetro esclusivamente bottiglie premium, servizio camerieri e bar indipendenti; super privè, adiacente a consolle e palco, ingresso con braccialetto, servizio in vetro, esclusivamente bottiglie premium. Narghilè in dotazione, frutta al tavolo, cameriere indipendente per singolo tavolo, bar indipendente.

I Giardini dell’Eden sono caratterizzati, anche, da un comodo parcheggio auto interno, sorvegliato e video sorvegliato.

Maggiori informazioni

Prenotazione obbligatoria

Tavoli 3451100941 – Prevendite 3206987958

Il numero di tavoli e prevendite è limitato

La direzione si riserva il diritto di selezione all’ingresso.