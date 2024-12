Roma, Collosi sorprende all’esordio in MMA: ‘Punterò più in alto’

Nella giornata del 7 dicembre si è svolta a Roma la dodicesima edizione della Coppa Italia di MMA, gara ufficiale Federkombat, alla quale ha preso parte il giovane atleta della Myb Gym e Cardano Top Team, Alessandro Collosi, alla sua prima esperienza in questa disciplina.

La gara parte subito bene per Alessandro che conquista l’accesso in semifinale in poco meno di due minuti di combattimento, portando l’avversario a cedimento grazie ad una tecnica di strangolamento.

Un debutto promettente

Nel secondo match, valevole per l’accesso alla finale, il nostro atleta parte molto meglio nella parte di striking, portando molti colpi e riuscendo ad atterrare l’avversario, spostando la lotta a terra; match condotto con grande dominanza, ma purtroppo nei secondi finali, grazie ad un’invenzione di posizione, l’avversario riesce ad ottenere la vittoria.

Ottima prima esperienza comunque, che consente all’atleta di ottenere un prestigioso terzo posto, con l’obiettivo e la consapevolezza di poter fare molto meglio al prossimo campionato.