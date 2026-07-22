L’ASP di Reggio ‘vola’ a Roma per il progetto Jacardi: obiettivo prevenire malattie cardiovascolari e diabete

Si è svolto nelle giornate del 14 e 15 luglio, presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma, il workshop in presenza “Science to Policy” dedicato ai Progetti Pilota Italiani JACARDI. Il progetto JACARDI mira a prevenire malattie cardiovascolari e diabete attraverso un percorso semplice, gratuito e accessibile a tutti i cittadini. L’iniziativa, costruita attorno alle esperienze concrete dei progetti pilota, ha previsto una partecipazione continuativa, attiva e immersiva da parte dei team coinvolti, condizione essenziale per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi e operativi del percorso.

Il workshop, basato sull’approccio dell’Evidence for Policy Programme del Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, ha approfondito i temi Science to Policy e Comunicazione per la Sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei gruppi pilota di: · tradurre efficacemente i risultati dei propri interventi in messaggi chiari e basati su evidenze; · sviluppare strategie di comunicazione e stakeholder engagement capaci di favorire la sostenibilità delle attività; · promuovere l’adozione, il trasferimento e lo scale-up delle esperienze pilota; · facilitare l’integrazione dei risultati nelle politiche e nelle pratiche istituzionali oltre la durata del progetto JACARDI.

L’ASP di Reggio Calabria, unica realtà calabrese coinvolta nel programma, ha partecipato in modo proattivo ai lavori con la Lear del progetto, dott.ssa Carmen Francesca Zagaria, e con il data analyst aziendale, dott. Francesco Caratozzolo. La presenza attiva del team ha contribuito alla condivisione di esperienze, alla definizione di strategie comuni e al rafforzamento della capacità di tradurre la ricerca e i dati in strumenti utili per la programmazione sanitaria e la prevenzione. Il Direttore Generale dott.ssa Maddalena Berardi ha espresso grande apprezzamento per il riconoscimento dell’impegno messo in campo nell’ambito del progetto JACARDI dall’ASP di Reggio Calabria, e auspica che istituzioni, Comuni, associazioni, enti del terzo settore e singoli cittadini siano proattivi e partecipino accanto all’ASP al fine di promuovere attivamente la diffusione dei questionari di screening online, primo passo fondamentale per valutare il proprio livello di rischio e accedere a percorsi di prevenzione personalizzati.

Il questionario è disponibile al seguente link: https://tlmrc-new.gpi.it/screening/homePage Compilare il questionario richiede pochi minuti e rappresenta un gesto concreto per tutelare la propria salute e quella della comunità.

La Prevenzione ti aiuta a scegliere! Tu da che parte stai? Prevenire oggi significa vivere meglio domani.