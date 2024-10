Roma – Tel Aviv, salvataggio ad alta quota. Due medici reggini salvano la vita a un passeggero – FOTO

Durante il volo da Roma per Tel Aviv, il 28 novembre una signora ha avuto una forte crisi iperglicemica tale da subentrare in uno stato di precoma.

Nello stesso volo, fortunatamente viaggiavano i vertici dell’Istituto Nazionale Azzurro diretti in Terra Santa per compiere la terza missione umanitaria in campo medico.

Tra questi il dott. Antonello Faraone, medico al pronto soccorso di Reggio Calabria medico di fama internazionale, assistito dal Dott. Lorenzo Festicini audioprotesista e presidente dell’Istituto.

I soccorsi tempestivi e la professionalità dei due dottori reggini hanno permesso il salvataggio della vita del passeggero.

Le cure mediche sono state poi garantite alla povera signora ad Atene a seguito di un atterraggio d’emergenza.