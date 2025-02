Scarico illecito nella rete fognaria: autolavaggio sotto sequestro a Rosarno

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha denunciato il titolare di un autolavaggio di Rosarno per il sversamento illecito di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica.

L’operazione, condotta dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro in collaborazione con la Guardia Costiera locale, ha portato alla luce gravi violazioni ambientali, che non solo rappresentano una minaccia per l’ecosistema, ma costituiscono anche un reato ai sensi del Testo Unico Ambientale.

Sequestro dell’attività e sanzioni amministrative

A seguito dell’accertamento delle irregolarità, oltre alla denuncia del titolare, le autorità hanno disposto:

Sanzioni amministrative per le violazioni riscontrate.

per le violazioni riscontrate. Sequestro penale preventivo dell’autolavaggio con l’apposizione dei sigilli.

L’intervento rientra in un più ampio monitoraggio ambientale volto a contrastare attività illecite che danneggiano il territorio e la salute pubblica.