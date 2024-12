Rosarno, il Sindaco Cutrì: “Decreto Caivano bis per il rilancio della città”

Il Sindaco Pasquale Cutrì incontrerà nei prossimi giorni il Commissario Ciciliano, per definire le Opere da realizzare. Cutrì tiene a precisare che Rosarno è un simbolo di legalità, accoglienza e ospitalità, un luogo dove il buonumore e la felicità sono parte del tessuto sociale. Qui, le radici di antiche civiltà continuano a vivere e a raccontare la loro storia. La nostra città si erge sulle fondamenta dell’antica Medma, un patrimonio archeologico e culturale che ci rende fieri custodi di un’eredità millenaria.

L’odierna Rosarno è un faro di civiltà e cultura, una città che non smette di guardare al futuro senza dimenticare le proprie origini. Situata in una posizione geografica strategica, quasi voluta da Dio, Rosarno è il punto più vicino alla costa Jonica, al crocevia tra due mari. Facilmente raggiungibile da nord e sud, grazie alla vicinanza con l’autostrada, la rete ferroviaria e due importanti aeroporti – Lamezia Terme e Reggio Calabria – la nostra città si afferma come porta d’ingresso al grande porto, un simbolo di connessione e sviluppo.

Un’occasione di rilancio grazie al Decreto Caivano bis

Grazie anche all’apporto del Commissario Straordinario, il Dr. Fabio Ciciliano, e alle opportunità derivanti dall’attuazione del Decreto Caivano bis, Rosarno è destinata a trasformarsi in un vero e proprio polo di attrazione per tutta la Calabria e anche oltre i confini regionali. Questo strumento normativo e il lavoro sinergico con le istituzioni rappresentano un’occasione unica per rilanciare il nostro territorio e accrescerne le potenzialità in termini di economia, sicurezza e qualità della vita.

Rosarno è un “terrazzo sul mare”, un luogo che regala panorami mozzafiato e un’atmosfera unica. Il nostro territorio non è solo una risorsa geografica, ma anche un valore umano. Qui, la comunità vive con spirito di solidarietà, apertura e rispetto per tutti.

Nonostante i non pochi problemi che talvolta emergono, siamo una comunità che sa come affrontarli, forte di un’identità collettiva che punta sempre al miglioramento. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare ogni risorsa di Rosarno, rendendola sempre più un luogo in cui vivere e investire con fiducia.

Rosarno è e sarà sempre sinonimo di cultura, ospitalità e progresso. Invitiamo tutti a scoprire le meraviglie della nostra città e a contribuire, insieme, a scrivere il futuro che meritiamo.