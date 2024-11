Operazione Faust, Idà: ‘Assoluzione piena da accuse gravissime e infondate’

Giuseppe Idà, ex sindaco di Rosarno, è stato assolto dalle gravi accuse mosse nell’ambito dell’operazione “Faust”. La sentenza, pronunciata dal Tribunale di Palmi, chiude un lungo e sofferto percorso giudiziario che lo aveva visto al centro di pesanti contestazioni legate alla criminalità organizzata.

Idà: “Una pagina dolorosa si chiude”

Con un post pubblicato su Facebook, Idà ha espresso il proprio sollievo per la decisione, definendola la fine di “una delle pagine più dolorose“ della sua vita. L’ex sindaco ha sottolineato come le accuse si siano rivelate “infondate e senza alcun fondamento”.

Nel suo messaggio, ha ricordato le difficoltà incontrate durante il suo mandato come sindaco, un incarico assunto con consapevolezza delle sfide, ma mai immaginando un prezzo così alto.

Gratitudine e sostegno

Idà ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto durante il processo:

La sua comunità e la sua famiglia , pilastri fondamentali nei momenti più difficili.

e la sua , pilastri fondamentali nei momenti più difficili. Il team di avvocati: Armando Veneto, Giuseppe Martino e Vladimir Solano, la cui competenza e determinazione hanno portato all’assoluzione.

"È grazie al loro lavoro scrupoloso e alla loro fiducia incrollabile che oggi posso finalmente ritrovare la serenità", ha dichiarato Idà, concludendo con un invito a "voltare pagina e tornare alla vita".

Un processo lungo e complesso

L’operazione “Faust” aveva coinvolto numerosi esponenti politici e della società civile del territorio, portando alla luce accuse legate a reati di stampo mafioso. Tuttavia, il caso di Giuseppe Idà si distingue per il suo epilogo favorevole, che dimostra come le accuse a suo carico non avessero fondamento.

L’assoluzione sancisce non solo l’estraneità dell’ex sindaco ai fatti contestati, ma anche un momento di riflessione sull’impatto che vicende simili possono avere sulla vita personale e politica di chi ne è coinvolto.