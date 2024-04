LFA Reggio, Trocini: 'Mi dispiace per Bolzicco e Rosseti'

Tutto facile per la LFA Reggio Calabria che supera il Canicattì con un largo 5-0. Quarto posto matematico per gli amaranto a tre giornate dalla conclusione. La disamina di mister Trocini.

“E’ stata una bella partita, cinque gol, tante occasioni, approcciata nella maniera giusta. Dopo trenta minuti il 2-0 era un risultato bugiardo, se poi prendi gol rischi di riaprire la gara. Siamo cresciuti tutti in questo girone di ritorno, sono risultati che danno soddisfazione, è veramente bello gioire davanti alla propria gente. Mi dispiace per Rosseti e Bolzicco, meritavano il gol. Otto undicesimi di questo gruppo lo si è visto in campo nel girone di andata, ma adesso stiamo molto meglio.

Il campionato ha detto che quelle davanti hanno fatto meglio, nei play off ci giocheremo le nostre possibilità, dipenderà da come si arriva riguardo lo stato di forma, gli squalificati, con la testa. A inizio anno le aspettative erano massimali, ma presto ci siamo resi conto che era difficile, ancor prima di scendere in campo c’era già grande distacco, ma si è sempre pensato di spingere al massimo per regalare soddisfazioni a questa meravigliosa piazza. Adesso vogliamo fare più punti possibili.

Per ottenere risultati ci vuole unità di intenti. Per tanti motivi questa unità l’abbiamo vissuta poco in questa stagione, a noi non resta che lavorare seriamente e vincere”.