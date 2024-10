Vicenza, Renzo Rosso durissimo dopo la sconfitta con il Lecce: “Magalini lo sa”

Sembrava totalmente fuori dalla mischia e addirittura lo scontro della passata settimana al Granillo contro la Reggina, indicato come il crocevia decisivo per un possibile inserimento nella griglia dei play off. Ed invece il Vicenza, reduce da tre sconfitte consecutive, si trova adesso in una posizione di classifica ancora non tranquilla. Il patron della società biancorossa Renzo Rosso è stato durissimo a fine gara, questo un passaggio del suio intervento, fonte biancorossi.net:

Qualche giocatore dovrebbe giocare in serie C

“Abbiamo giocato contro la squadra potenzialmente più forte del campionato. Nel secondo tempo forse abbiamo fatto qualcosa in più di loro. Paghiamo anche qualche giocatore che dovrebbe militare in altra categoria (inferiore), Magalini lo sa”.