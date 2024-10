I Rotary Club di Reggio insieme per un concerto di solidarietà per sconfiggere la polio

I Rotary Club di Reggio Calabria hanno organizzato un concerto presso l’Aula magna Quaroni dell’Università Mediterranea per il giorno 22 marzo 2019 alle ore 20.00, finalizzato alla raccolta fondi per il Progetto Polio Plus.

Il Concerto sarà tenuto dai Kalavria, ed ha già ricevuto il Patrocinio morale dell’Università e del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Con questo si vuole contribuire all’eradicazione della poliomelite dal mondo.

Il Rotary ha assunto un ruolo guida nella lotta alla polio sin dal 1985 con il lancio del programma Polio Plus, la prima iniziativa globale per immunizzare i bambini di tutto il mondo.

I DATI

Nel 1985 la polio era presente in 125 Paesi con 350.000 casi all’anno, con una media di quasi 1.000 bambini contagiati al giorno. Da allora oltre un milione di soci del Rotary hanno aiutato ad immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini. I rotariani hanno donato a questa causa oltre 1,4 miliardi di dollari e un numero incalcolabile di ore di volontariato. Il numero dei contagi è sceso del 99,9 per cento nel corso degli anni, per giungere ai 33 casi registrati nel 2018 e i 6 casi del 2019. Ad oggi la polio rimane endemica solo in tre paesi, Pakistan, Afghanistan e Nigeria, e si deve continuare a raccogliere fondi per sconfiggerla definitivamente.

L’Università Mediterranea è stata scelta come luogo di incontro di cultura e solidarietà per tenere questo concerto, con l’intento di sensibilizzare i giovani studenti, invitati alla manifestazione, verso questa malattia debilitante che conduce alla paralisi.

Inoltre, il gruppo dei Kalavria, che suonerà per questo evento, è un gruppo che sostiene e porta in giro con successo i valori della cultura popolare calabrese nel mondo. Per l’evento i Kalavria presenteranno il loro ultimo spettacolo, “C’è chitarra e chi narra”.

Al concerto saranno presenti il Sindaco della città, Avv. Giuseppe Falcomatà, il Rettore dell’Università Mediterranea, Prof. Santo Marcello Zimbone, il Governatore del Distretto Rotary 2100, Ing. Salvatore Iovieno.