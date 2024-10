Rotary e Rotaract Club donano un mosaico al Santuario dell’Eremo

I Clubs Rotary e Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 insieme all’associazione Ashiafatima Onlus, hanno consegnato ai Padri cappuccini una splendida maiolica come dono alla Madonna della Consolazione, protettrice della nostra amata Reggio.

Lo splendido mosaico, opera del Maestro Ferraro, raffigura l’annunciazione, evento centrale per comunità cristiana in cui il figlio di Dio si fa carne per consumare il suo sacrificio redentivo in obbedienza al Padre e per essere il primo dei risorti.

La cerimonia di consegna, preceduta dalla messa solenne, rappresenta l’ultimo dei progetti programmati nell’a.R. 2017/18 dai Presidenti, ora Past President, Luigi Leone, per il Rotary, e Fabiola Di Giuseppe, per il Rotaract. Dopo i vari interventi, la cerimonia si è conclusa con la benedizione della maiolica e dei rispettivi labari.