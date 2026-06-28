Reggina: le prime sfide di Lotito dopo la cerimonia di presentazione a tre

Oggi sul quotidiano Corriere dello Sport: “Reggio prova l’effetto Lotito. Per i laziali frenante, per i reggini accelerante. L’annuncio dell’acquisto della Reggina è la scintilla di passione che la città aspettava ed evocava da tempo. L’avvento di un’età calcistica nuova. Lotito prepara lo sbarco in una città in maggioranza acclamante. E’ annunciato in passerella nei prossimi giorni. Il sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro, intercessore e facilitatore dell’operazione fino all’ultimo, sta predisponendo una cerimonia di intronizzazione. Non si conosce la data, balla tra martedì e venerdì, sarà fissata entro domani in base agli impegni di Lotito. La conferenza stampa di presentazione sarà a tre, è prevista la presenza di Nino Ballarino, proprietario uscente.

Leggi anche

Cannizzaro ha svelato, con accento lirico, come ha convinto Lotito a prendere la Reggina: ‘Ho detto che Reggio Calabria è la più bella città del mondo, la verità’. Il sindaco fa da traino: ‘Lotito è entusiasta ed è già al lavoro per formare l’organigramma e la squadra. Un progetto veramente visionario, futuristico e non solo sportivo ma sociale, culturale, di appartenenza. Guarda lontano e dovrà portare la nostra squadra ai livelli che merita’. In pochi conoscono i piani di ricostruzione, societaria e tecnica, di Lotito. E chi li conosce non viola il segreto. Alcune curiosità dell’operazione sono svelate. L’acquisizione della Reggina (per circa 1,5 milioni) è avvenuta attraverso la società Reghium Srl, di nuovo conio, e la Snam Lazio Sud, tra le società storiche della holding Lotito. Tra le prime sfide il rifacimento dei campi del Sant’Agata e la sistemazione del manto erboso del Granillo, abbandonati da un paio di mesi: ‘Ci faremo trovare pronti, non possiamo far trovare il nuovo acquirente della Reggina spiazzato da questa situazione. Lavoro per garantire tutto questo’, le parole del sindaco Cannizzaro, anche patrocinatore.