Cannizzaro, Lotito e il metodo del riserbo: Reggio attende Giunta e nuova Reggina

Stesso stile tra il sindaco e il nuovo proprietario amaranto. Quest'ultimo ha probabilmente già definito l’organigramma del club

Francesco Cannizzaro ha scelto la sua Giunta. O almeno, tutto lascia pensare che le decisioni siano ormai state prese. Al momento, però, resta il massimo riserbo sulla composizione della squadra di assessori che guiderà Reggio Calabria insieme al sindaco nei prossimi cinque anni. Circolano indiscrezioni, alcune più insistenti di altre, ma nessuna conferma ufficiale. E non è detto che tutte siano corrette. Anche questo rientra nel metodo Cannizzaro: decidere, chiudere le partite e comunicare solo quando tutto è definito.

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Il silenzio sulla Giunta e quello sulla Reggina

Un modo di procedere che, in questi giorni, trova un curioso parallelismo con quanto sta accadendo attorno alla nuova Reggina di Claudio Lotito. Il passaggio di proprietà è stato ufficializzato soltanto due giorni fa, ma è difficile immaginare che l’imprenditore romano non abbia già tracciato la strada. L’organigramma societario, le figure dirigenziali, il direttore generale, il direttore sportivo e probabilmente anche l’allenatore: tutto potrebbe essere già stato deciso o comunque impostato.

Anche in questo caso, però, domina il silenzio. Ogni dettaglio dovrebbe essere svelato nella conferenza stampa che vedrà insieme Cannizzaro, Lotito e Ballarino. Ma anche sulla data ancora nessuna comunicazione. Martedì? Giovedì? Al momento si tratta solo di ipotesi.

Reggio sospesa tra politica e calcio

La città attende due annunci diversi, ma entrambi molto importanti. Da una parte la nuova Giunta comunale, chiamata ad avviare il percorso amministrativo dei prossimi cinque anni. Dall’altra la nuova Reggina che sarà tra società, area tecnica e squadra. Cannizzaro e Lotito, pur in ambiti diversi, si muovono con lo stesso passo: massimo riserbo, poche parole e comunicazioni solo al momento ritenuto giusto. A Reggio, intanto, cresce l’attesa. E il conto alla rovescia è già iniziato.