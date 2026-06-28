Domotek, l’entusiasmo contagioso di Elsa Carere: ‘Da dirigente rivivo l’emozione del campo’

Si è tenuta al Pianeta Viola la Festa Giovanile Amaranto, un pomeriggio dedicato ai giovani talenti della pallavolo del settore giovanile Canale Sportspecialist. In campo, tra insegnamenti e colpi d’alta scuola c’era lei, la dirigente della Domotek Volley, Elsa Carere, che non ha nascosto la sua emozione nel ritrovarsi in campo con le nuove generazioni.

Una giornata di sport, condivisione e sogni. Il Pianeta Viola si è trasformato in un vivace centro di gravità per i giovani pallavolisti, in occasione della Festa Giovanile Amaranto. “Partiamo da questa giornata di festa bellissima“, esordisce Carere con gli occhi che brillano. “È un’emozione veramente forte per me essere qua, essere con queste ragazzine che sono il futuro della pallavolo“.

Un futuro che Carere spera possa risplendere sulla città di Reggio Calabria, storicamente fertile per questo sport. “Mi auguro per la nostra città, che per tanto tempo è stata carente. Negli anni in cui giocavo io,, qui c’erano diverse società, arrivammo ad essere in tre: la Mangiatorella, Gallico e la Ionicagrumi. Oggi con la Domotek, mi auguro veramente che si possa arrivare molto molto in alto“.

Ma la giornata non è stata solo nostalgia. Elsa Carere ha raccontato il suo ritorno al mondo della pallavolo, arrivato quasi per caso ma con la forza di un destino. “Io mancavo dalla pallavolo da parecchio tempo. Sono rientrata grazie alle mie figlie che hanno deciso di dedicarsi a questo sport“, svela. “Devo dire che è un amore che non è mai finito, è stato solo un distacco per un breve periodo“.

Il ruolo di dirigente e di aiuto allenatrice l’ha riportata a stretto contatto con la palla, scatenando sensazioni forti. “Non nascondo che spesso, quando prendo la palla tra le mani, mi andrebbe anche di ricominciare, anche se ormai l’età non me lo consente“

Un pensiero speciale è andato a chi ha segnato la sua carriera: Billy Gurnari, il suo scopritore, oggi Direttore Tecnico delle Progettualità amaranto. “Era severo, molto severo. Ancora oggi quando mi parla mi incute timore. È stato colui che ha determinato il mio successo“, afferma, estendendo il ringraziamento anche al professor Falcone. “Partire da Reggio e arrivare su al Nord: sono stati determinanti per la mia carriera. Mi auguro che possa succedere anche con le ragazze e i ragazzi che sono qui oggi“.

La Domotek in A? “C’è stato un grande coinvolgimento mediatico, un palazzetto pieno. Una cosa che non si vedeva dai tempi della Medinex.Il pubblico è un giocatore importante e da noi fa la differenza“.