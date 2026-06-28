Calabria, lite tra extracomunitari: accoltellati due pachistani

E' successo nel centro di Rossano, non hanno riportato gravi ferite

Due uomini di nazionalità pachistana sono stati accoltellati, nella tarda serata di ieri, nel corso di una lite tra extracomunitari in una via del centro dell’area urbana di Rossano a Corigliano Rossano.

I due sono stati trovati riversi a terra e soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto. Non hanno riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato le indagini.

Sono in corso le ricerche dei responsabili della violenta aggressione fuggiti subito dopo.