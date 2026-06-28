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‘Piazza Pulita’, Cardia (Noi Moderati): ‘A Reggio non c’è più spazio per il degrado’

“Con il sindaco Cannizzaro un messaggio chiaro", le parole del consigliere comunale

28 Giugno 2026 - 09:02 | Comunicato

Mario Cardia Consigliere 5

«L’operazione “Piazza Pulita” lanciata dal sindaco Francesco Cannizzaro segna un cambio di passo netto: il degrado e l’inciviltà non possono più essere tollerati. Restituire decoro ai quartieri significa restituire dignità ai cittadini e riaffermare il principio che gli spazi pubblici appartengono a tutti e devono essere rispettati da tutti».

Lo dichiara il consigliere comunale di Noi Moderati, Mario Cardia, esprimendo pieno sostegno all’iniziativa dell’amministrazione comunale.

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«Questa non è soltanto un’operazione di pulizia, ma una precisa scelta politica e culturale: riportare ordine, legalità e senso civico al centro dell’azione amministrativa. Chi sporca, deturpa e danneggia il patrimonio comune deve sapere che troverà istituzioni presenti e determinate».

“Al sindaco Cannizzaro va il mio pieno sostegno per aver avviato un percorso concreto che mette al primo posto il rispetto della città e dei suoi cittadini. Reggio Calabria merita di essere bella, pulita e vivibile, e questo obiettivo si raggiunge con il coraggio delle scelte e con la fermezza nell’applicarle, conclude Cardia”.

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Francesco CannizzaroReggio Calabria Attualità
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