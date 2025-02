Carnevale a Reggio, l’indiscrezione: Fabio Rovazzi sul palco di Piazza del Popolo

Appuntamento per il 1 marzo a Piazza del Popolo, si attende l'ufficialità. Diversi gli eventi in programma

Da Fedez a Rovazzi, il passo è breve. Se l’artista di recente di scena al Festival di Sanremo aveva chiuso le Festività Mariane 2024 a Reggio Calabria, Fabio Rovazzi potrebbe essere tra i protagonisti del carnevale reggino.

Questa l’indiscrezione raccolta da CityNow, in attesa che il programma degli eventi venga reso noto dall’amministrazione comunale. Appuntamento per il 1 marzo a Piazza del Popolo, si attende l’ufficialità. Diversi gli eventi in programma per il Carnevale 2025, Rovazzi non sarà l’unico appuntamento di rilievo.

Nato a Milano nel 1994, Rovazzi è un cantante, autore, attore e creator italiano, diventato celebre grazie alla sua capacità di unire musica, comicità e contenuti virali sui social.

“Andiamo a comandare” il suo primo singolo, è stato un fenomeno virale, ottenendo il disco di platino e diventando il primo brano italiano a raggiungere il platino solo con lo streaming.

“Tutto molto interessante”, “Volare”, “Faccio quello che voglio” tra gli altri brani di Rovazzi, che in questi anni ha collaborato con artisti del calibro di Gianni Morandi, Al Bano, Emma Marrone, Eros Ramazzotti e Nek, confermando la sua abilità nel creare hit coinvolgenti.

Oltre alla musica, ha intrapreso una carriera nel cinema e in televisione. Ha recitato nel film Il vegetale di Gennaro Nunziante e ha partecipato alla conduzione di eventi e programmi televisivi come Sanremo Giovani. Ha collaborato con grandi brand e persino con la Disney, dimostrando la sua capacità di spaziare tra diversi ambiti dell’intrattenimento.

Grazie alla sua creatività e al sapiente utilizzo dei social media, è diventato un punto di riferimento per il mondo digitale, rivoluzionando il modo di fare musica e comunicazione in Italia.

Rovazzi è noto per il suo stile ironico e innovativo, che combina musica, storytelling e video di alto livello.