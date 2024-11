Roy Biasi e il passaggio a Forza Italia: “Torno a casa”

Il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, annuncia il suo ritorno in Forza Italia, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a lasciare la Lega e a intraprendere una nuova fase politica.

«A Taurianova bisogna continuare nel racconto paradigmatico della nuova Calabria, la casa dei moderati ci offre il modo più congeniale per farlo».

Biasi, che era stato uno dei principali esponenti della Lega in Calabria, ha sottolineato le difficoltà affrontate nel partito:

«Ho provato lungamente a fronteggiare il disagio politico che ho avvertito, informando tempestivamente i vertici nazionali del partito. Nonostante il mio impegno per rafforzare la Lega nella regione, mi è sembrata una scelta inevitabile lasciare il partito, pur ringraziando chi ha collaborato con me, come Giacomo Saccomanno e Matteo Salvini.»