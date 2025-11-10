La Royal Navy incanta lo Stretto: riflettori sulla portaerei Prince of Wales – FOTO

Nel primo pomeriggio di ieri lo Stretto di Messina è stato teatro di un passaggio raro e suggestivo. La flotta della Royal Navy ha solcato le acque tra Calabria e Sicilia guidata dalla portaerei HMS Prince of Wales, una delle unità più imponenti e moderne della Marina militare britannica.

La nave, oltre 280 metri di lunghezza, ha attirato l’attenzione di molti osservatori lungo le coste. Il suo transito ha offerto uno spettacolo unico a chi, da terra e dal mare, ha seguito il movimento della squadra navale.

Le foto, inviate da Ezio Cairoli, mostrano la sagoma imponente della portaerei. Lo Stretto, ancora una volta, si conferma crocevia strategico e finestra internazionale sul Mediterraneo.