Rush ko. La Viola chiama il sostegno della gente fin da ora

La Viola Reggio Calabria comunica che, a seguito dell’infortunio all’alluce del piede sinistro riportato oggi a Ravenna, Erik Rush non risponderá alla convocazione dell’All Star Game di Mantova. L’atleta rientrerá a Reggio con la squadra e sará sottoposto agli esami clinici necessari al fine di avere un quadro preciso della situazione. In merito il presidente, Giusva Branca, ha dichiarato: “Siamo molto dispiaciuti e piuttosto preoccupati per questo infortunio che ha condizionato in maniera decisiva la gara di oggi e che, comunque, inciderá sulla marcia di avvicinamento al match contro Treviso. Anche alla luce di ció invito fin d’ora non solo la tifoseria ma tutta la cittá a stringersi attorno alla squadra in una partita, quella di giorno 11 che, anche alla luce di tali gravi difficoltá, assume i connotati di una sfida epica e che si potrá vincere solo con un Pentimele colmo e ribollente di passione”.

