Ryanair investe 400 milioni in Calabria, il CEO Wilson: ‘Il programma invernale più grande di sempre’

Da Crotone, il CEO di Ryanair Eddie Wilson ha dichiarato:

“In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo programma invernale più grande di sempre in Calabria, come parte del suo continuo e superpotenziato investimento nella Regione. Con 4 aeromobili basati (investimento di 400 milioni di dollari) – 2 a Lamezia e 2 a Reggio Calabria – e 35 rotte, incluse 8 nuove entusiasmanti rotte da Lamezia e Crotone, questo programma da record sosterrà oltre 2.300 posti di lavoro locali, offrirà a 3 milioni di passeggeri annuali ancora più opzioni di viaggio e aumenterà ulteriormente la connettività e il turismo in entrata nella Regione, il tutto con le tariffe più basse d’Europa.

Facendo seguito all’impegno del Presidente Roberto Occhiuto per eliminare l’addizionale municipale in Calabria lo scorso anno, Ryanair ha effettuato investimenti significativi in tutta la Regione. Abbiamo ampliato la nostra presenza negli aeroporti di Reggio, Lamezia e Crotone, istituendo una nuova base a Reggio, basando tre aeromobili aggiuntivi rispetto al periodo precedente l’abolizione dell’addizionale (portando il totale della flotta a 4 aeromobili), lanciando oltre 20 nuove rotte nei tre aeroporti e aggiungendo +1,4 milioni (+75%) di posti a tariffe basse. Inoltre, abbiamo investito 15 milioni di euro in una nuovissima struttura di manutenzione a Lamezia, che creerà 300 posti di lavoro locali.

