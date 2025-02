Ryanair investe su Lamezia: legame con la Calabria sempre più forte

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 10:30, presso il nuovo avancorpo dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, si terrà una conferenza stampa per presentare i nuovi investimenti infrastrutturali di Ryanair nello scalo principale della Calabria. All’evento parteciperanno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, il presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, e l’amministratore unico di SACAL, Marco Franchini.

Questo incontro segue una serie di investimenti significativi da parte di Ryanair in Calabria. Recentemente, la compagnia ha annunciato l’aggiunta di 15 nuove rotte tra il 2024 e il 2025, con una crescita prevista del 50% nel traffico passeggeri. In particolare, per l’estate 2025, sono previste quattro nuove rotte dall’aeroporto di Lamezia Terme verso Bucarest, Breslavia, Madrid e Trieste.

Inoltre, Ryanair ha celebrato il traguardo dei 15 milioni di passeggeri transitati per Lamezia Terme, sottolineando il continuo impegno della compagnia nella regione. Per l’inverno 2024, Ryanair implementerà un operativo con oltre 165 voli settimanali da/per Lamezia, includendo nuove rotte verso Tirana e Bruxelles, oltre all’aumento delle frequenze su destinazioni esistenti come Milano, Pisa, Torino, Venezia e Verona.

Questi sviluppi rafforzano il ruolo dell’aeroporto di Lamezia Terme come hub strategico per la connettività aerea della Calabria, contribuendo significativamente alla crescita economica e turistica della regione.