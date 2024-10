Ryanair a Reggio, Falcomatà: “Frutto di programmazione, altri provano a prendersi i meriti”

I giorni delle buone notizie per Reggio Calabria. Oggi inaugurata ufficialmente la Diga del Menta, opera che i reggini attendevano da decenni. E’ l’occasione anche per soffermarsi sull’altra notizia positiva dei giorni scorsi, ovvero il prossimo arrivo a Reggio Calabria di Ryanair. Per lo scalo reggino si tratta di una possibile svolta: “Anche questo, così come la Diga del Menta, è frutto di programmazione. Le cose non si fanno dall’oggi al domani, anche se qualcuno prova a screditare il nostro lavoro o addirittura prendersi il merito. Quando ci siamo insediati come Città Metropolitana -sottolinea il sindaco Giuseppe Falcomatà- c’era Sogas sull’orlo del fallimento ma abbiamo sempre creduto ad una società unica. Nei prossimi giorni vedrete nel dettaglio quale è stato il contributo della Città Metropolitana a Sacal, nuova società di gestione dell’Aeroporto dello Stretto”.