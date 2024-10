S. Agata, Romeo: ‘Con la Reggina avremmo sviluppato progetti. Sul marchio…’

Sulla pagina facebook di Leggende Amaranto, si legge di un intervento da parte di Carmelo Romeo, l’imprenditore che insieme all’ASD Magna Grecia, ha partecipato al secondo bando indetto dalla curatela della Reggina Calcio e che fino all’ultimo istante era dato come sicuro vincitore. Questo il testo integrale:

“Ho letto tante teorie sui vari social e su questa pagina alcune molto fantasiose, in quarant’anni di storia professionale la mia famiglia non ha mai partecipato per interposta persona ad alcunché, abbiamo costruito le nostre attività sempre e solo lavorando, sono veramente dispiaciuto e amareggiato di leggere certe affermazioni.

La volontà della mia famiglia era quella di aggregare e di aiutare, insieme alla Reggina avremmo sviluppato alcuni progetti e alleggerito le spese per la gestione e manutenzione del centro,

non era più sostenibile così, la nostra volontà era quella di mettere a disposizione i campi per la prima squadra, il settore giovanile e la foresteria. La restante parte del centro sarebbe stata messa a reddito sviluppando altre attività collaterali.

Pare abbia pesato nella valutazione il non aver partecipato all’affitto del marchio bensì solo ai beni materiali, su questo aspetto mi preme chiarire che è stato oggetto di attente riflessioni, continuo a pensare che sia stata la scelta giusta, riteniamo che il marchio “storico” debba confluire nella Reggina quando ci saranno le condizioni e che non sarebbe stato etico prenderlo in affitto.

Detto questo i giochi sono ormai fatti, resta il rammarico di non essere riusciti ad aggregare anche questa volta, ma sono certo che Antonio Girella ed il suo gruppo faranno grandi cose perciò in bocca al lupo, forza Reggina”.