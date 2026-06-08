Il S. Pietro Calcio conquista la prima Coppa Città Metropolitana ASC Calabria Over 35

Il San Pietro Calcio 2010 di mister Domenico Chirico e del presidente Francesco Gallo ha conquistato nella finale la 1^ Coppa Città Metropolitana di Reggio Calabria A.S.C. Calcio Calabria over 35 battendo, nel derby stracittadino, la Stadio Point di mister Carmelo Assumma.

L’incontro svoltosi sul terreno in erba sintetica del Centro Tecnico Federale F.G.C.I. “Simone Neto Dell’Acqua” di Reggio Calabria, nello storico quartiere Ciccarello, alla presenza di un buon numero di spettatori e di supporter sugli spalti, equamente divisi per entrambe le squadre in campo, sotto un sole cocente ed in una giornata tipicamente estiva, ha visto prevalere il San Pietro calcio 2010 con il risultato finale di due reti a zero.

Le marcature realizzate ad opera di Domenico Paviglianiti al 30^ del primo tempo ed al 7^ della seconda frazione di gioco da parte di Giovanni D’Ascola.

La Stadio Point, con tante assenze in organico, scesa in campo con un 4-5-1 per cercare di garantire grande densità a centrocampo e solidità difensiva, con una formazione molto equilibrata, ha puntato, fin quando le forze fisiche lo hanno permesso, sulle ripartenze veloci e sul pressing a centrocampo, modulo tattico che si proponeva di intasare la trequarti e negare profondità agli avversari, costringendoli all’errore. Ma alla fine, visto il risultato, è riuscito in parte la situazione tattica preventivata nel pre-partita da mister Assumma, che anzi a fine gara, negli ultimi minuti dell’incontro, nonostante dei problemi fisici, ha voluto pure lui prendere parte alla contesa.

Di contro il San Pietro calcio 2010 schierato in campo con un 4-2-3-1, modulo estremamente equilibrato, ha avuto per lunghi tratti il controllo del gioco, coprendo bene con i propri uomini il campo e sfruttando la superiorità tra le linee avversarie, con il trio D’Ascola – Paviglianiti e Carnà a supporto dell’unica punta centrale Alessandro Marchese.

Una partita ben giocata da entrambe le squadre in campo, tatticamente ben disposte da entrambi gli allenatori, una partita piacevole, che ha consentito sicuramente a mister Chirico del San Pietro Calcio 2010, a due settimane dalla partecipazione alle finali regionali, di trarre delle utili indicazioni sullo stato di salute della propria squadra e sugli uomini da convocare, per poter competere con le altre “corazzate” degli altri gironi, presenti alla kermesse che avrà luogo dal 19 al 21 p.v. a Rossano (CS).

Una menzione particolare alla terna arbitrale tutta reggina formata da Antonio Romeo e dagli assistenti Alfredo Pustorino e Matteo Vinci, che si sono dimostrati certamente all’altezza della situazione a dirigere un incontro delicato in relazione alla posta in palio.

Alla premiazione sul campo a fine gara erano presenti lo staff dirigenziale dell’ASC con Patrizio Gemello, Responsabile Calcio Calabria, Clementina Tripodi, Direttrice Tecnica, nonché Lino Foti e Francesco Luvarà, Organi Tecnici e di Designazione, rispettivamente in carica ed ex.

Con la finale della Coppa Metropolitana termina la stagione agonistica 2025-2026 di calcio ad 11 over 35 in quel di Reggio Calabria, l’appuntamento per tutte le Società della provincia sono fissate alla ripresa delle “ostilità” previsto per la fine di settembre prossimo.