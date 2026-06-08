Circolo Polimeni, Privitera confermato presidente: i NOMI del nuovo direttivo
Il quadriennio 2026-2030 comprenderà il centenario del Circolo, fondato nel 1929 e pronto a celebrare nel 2029 i suoi primi 100 anni di attività
08 Giugno 2026 - 09:32 | di Redazione
Si sono svolte al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo per il prossimo quadriennio.
Un appuntamento partecipato, con una forte presenza dei soci, segno dell’attenzione per il futuro della storica struttura sportiva reggina.
L’assemblea ha confermato la linea della continuità. L’avvocato Ezio Privitera è stato rieletto presidente con un consenso molto ampio, ricevendo un chiaro riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida del circolo.
Dei 12 candidati in corsa, sono stati eletti i primi 10, che comporranno il nuovo consiglio direttivo.
Gli eletti
Ada Muscari Tomajoli ha ottenuto 657 voti, risultando la più votata. Seguono Marco Schirripa con 609 voti, Mario Parlagreco con 567, Antonino Meliadò con 555 e Caterina Carere con 512.
Entrano in consiglio anche Maurizio Romolo con 509 voti, Celeste Maltese con 506, Claudia De Cicco con 480, Antonello Catanese con 450 e Fabio Mulonia con 433.
Il nuovo consiglio resterà in carica per i prossimi quattro anni, in una fase particolarmente significativa per la storia del circolo che compirà nel 2029, i suoi primi cento anni di vita.
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