La Reggina Under 13 conquista il Torneo ‘Città dei Due Mari’

Grande soddisfazione per i giovani calciatori amaranto e per il tecnico Gianluca Fiume

La Reggina Under 13 conquista il gradino più alto del podio al prestigioso Torneo “Città dei Due Mari”, disputato presso il Centro Federale di Catanzaro. Un risultato importante per il giovane gruppo amaranto, capace di imporsi in una competizione di livello e di chiudere il percorso con una vittoria netta in finale.

La squadra guidata dal tecnico Fiume, coadiuvato da mister Sciarrone, si è classificata al primo posto battendo in finale il Trotta Olimpia, formazione di Pomigliano affiliata alla Lazio, con il risultato di 2-0. Una prestazione solida, che ha confermato il valore del gruppo e il buon lavoro svolto durante il torneo.

Prima della finale, la Reggina Under 13 aveva superato in semifinale gli ungheresi dell’Olasz, imponendosi con il punteggio di 2-1. Un successo che ha aperto agli amaranto la strada verso l’ultimo atto della manifestazione, poi chiuso nel migliore dei modi.

Grande soddisfazione per i giovani calciatori amaranto e per il tecnico Gianluca Fiume, allenatore preparato e da sempre riconosciuto come un grande professionista.