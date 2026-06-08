Reggio, lavori infrastrutturali alle Poste di via Miraglia
Durante il periodo degli interventi la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Nino Bixio, Tutte le info
08 Giugno 2026 - 10:30 | Comunicato Stampa
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Miraglia a Reggio Calabria resterà chiuso dall’8 giugno per lavori infrastrutturali della sede.
Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Nino Bixio, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,35.
L’ufficio postale di Reggio Calabria centro riaprirà, salvo imprevisti, il 26 giugno con i consueti orari.
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