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Serie D: il Milazzo cerca nuovi soci. Il comunicato della società

C'è un termine ultimo per i soggetti interessati

08 Giugno 2026 - 11:42 | Comunicato

Milazzo Reggina partita

La SS Milazzo comunica che, al termine di confronto all’interno dell’attuale dirigenza e dopo una stagione ricca di soddisfazioni, l’intento comune è quello di proseguire il progetto sportivo anche nella prossima stagione.
La società pertanto è alla ricerca di nuovi potenziali soci, in modo da poter garantire al meglio l’andamento dell’annata sportiva nel prossimo torneo di Serie D. Chiunque manifestasse una qualsiasi forma di interesse, potrà presentare le proprie proposte alla SS Milazzo entro il 20 giugno.
In tale data verrà fatto un punto definitivo della situazione su quali condizioni e potenzialità programmare o su altre valutazioni del caso“.

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