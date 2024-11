Sabato in scena ‘Diari dal sud’ al Teatro Zanotti-Bianco di Reggio Calabria.

Un progetto lirico-teatrale unico, un’opera studio che coinvolge linguaggi artistici differenti: “Diari dal sud”, coproduzione del “Centro Studi “Quasimodo” di Enzo Dè Liguoro e dell’Associazione culturale “Morgana Incanta”, diretta da Serenella Fraschini, è un lavoro sperimentale e ambizioso.Liberamente tratto dal classico della commedia napoletana “Napoli milionaria” di Eduardo De Filippo, presenta una contaminazione di generi affascinante e sorprendente. La musica dal vivo, la lirica e il rap si intrecciano alla recitazione, in un lavoro che vuole raggiungere un pubblico di varie fasce d’età.La Napoli della seconda guerra mondiale, la Napoli dei “bassi”, del conflitto e della miseria, dove si sopravvive a stento, fa da cornice a una storia dai toni amari e realistici che esplora il conflitto tra bene e male, lecito e illecito, povertà e ricchezza.La vivace Amalia, la protagonista femminile che mantiene la famiglia con la borsa nera, è interpretata dalla cantante lirica Katia Riotto, mentre il mite Gennaro, il sornione Settebellezze e l’astuto brigadiere sono portati in scena dal bravo Enzo Dè Liguoro. Passando dalle note del pianoforte di Roberta Sainato alle incursioni rap del cantante Mad Simon, gli spettatori sono continuamente trasportati tra momenti più intensi e drammatici e lampi di più feroce attualità. La regia della nota soprano Serenella Fraschini regala freschezza e sensibilità a un testo dalle molte sfumature, adattato da Stella Iaria.Una sperimentazione che vuole avvicinare i giovani ai generi più classici, come la lirica e la commedia napoletana, ma intende sorprendere anche un pubblico consolidato mostrando le possibilità di un’originale rivisitazione.Dopo aver debuttato oggi a Bova Marina, l’opera sarà portata in scena sabato 12 aprile presso il Teatro Zanotti-Bianco di Reggio Calabria, grazie all’ospitalità dell’Accademia del Tempo Libero e della Compagnia Scena Nuda. La mattina alle 10.00 è previsto l’allestimento per le scuole, mentre alle ore 18.00 si svolgerà lo spettacolo pomeridiano.Il progetto si inserisce all’interno dell’esperienza del Teatro “Don Bosco” di Bova Marina che è stato la sede di una vivace stagione teatrale sotto la direzione artistica di Enzo Dè Liguoro, in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria, i comuni di Bova, Bova Marina, Condofuri e Palizzi, e le scuole del comprensorio.