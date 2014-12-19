Sabato, Lunedì, Martedì: alle Muse ora va cuntu, tra presepi, pittori, scultori e poeti. Domenica: la messa degli artisti.

Sabato 20, lunedì e martedì alla sala delle Muse tra poesia in dialetto, presepi e collettiva d'arte; domenica la Messa degli Artisti

Un invito al Natale che arriva non dimenticando il passato e guardando gli artisti della nostra città.

Un itinerario raccontato da voci poetiche della Calabria invitando i reggini ad immergersi nelle contaminazioni del mondo del presepe calabrese e dei paesaggi mediterranei rivisitati da artisti del “mare nostrum”.Questa è “Ora Va cuntu…” manifestazione che vede alle Muse tre giorni di festa tra “creatività da vedere e da sentire” dichiara Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino.

Sabato 20 dicembre: l’incontro poetico a due voci

Si inizia sabato 20 dicembre alle ore 18 presso la Sala delle Muse con un incontro poetico a due voci.

Argomento della serata una narrazione sul Natale con elementi della memoria e contemporanee visioni. Si incontreranno così voci vernacolari reggine: quella del poeta Peppe Caridi col dialetto tipico della zona dello ionio e Rossana Rossomando con versi della zona tirrenica. Detti e cunti che parlano di un Natale lontano nel tempo, di descrizioni di usi e storie dimenticate. Nicola Costantino – musicologo, parlerà degli strumenti del periodo delle feste.

Nel corso della serata verrà dato anche spazio alla solidarietà. Ospiti graditi il presidente AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule, Nicola Pavone e la vicepresidente dott.ssa Vanni Campolo e vari volontari della nota associazione nazionale che parleranno della cultura della donazione.

Tanti artisti a confronto faranno invece da scenografia attraverso storie di presepisti ed artisti che racconteranno la loro esperienza pittorica. Alla mostra partecipano: Pasquale Ferrara, Luciana Ruggeri, Santa Maria Milardi, Grazia Papalia, Pina Calabro’, Carmelo Zoccali, Silvana Longo, Adele Leanza, Giuseppa Errigo, Lucia Errigo, Vanda Corotella, Angela Tiriolo, Davide Ricchetti, Domenico De Lorenzo, Mimma Gorgone, Antonella Laganà, Marilena Cicciù, Pino Malara, Giovanna Tripodi, Angelo Meduri.

Domenica la Messa degli Artisti

Domenica alle ore 18 invece presso la parrocchia di Santa Maria del Divin Soccorso la tradizionale “Messa degli Artisti” celebrata da Mons. Giorgio Costantino ed aperta a tutte le forze creative della città di Reggio Calabria ed animata dal Coro delle Muse diretto dal Maestro Enza Cuzzola.

Lunedi sempre alle ore 18,30 presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19 continua la visione della collettiva d’arte, accompagnata dai versi di Teresa Celestino, Pina Verduci, Enzo Borzumati, Luigi Barberio. Martedì invece da Nanà Logiudice, Clara Condello, Iolanda Spinella,