San Roberto, torna la ‘Sagra della Pasta’: gusto, musica e tradizione a Colelli

Il 6 agosto 2025 la terza edizione dell’evento tra gusto, tradizione e territorio.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il borgo di Colelli di San Roberto si prepara ad ospitare la 3ª Sagra della Pasta, in programma mercoledì 6 agosto 2025, a partire dalle ore 20:00.

Sapori autentici e tradizione gastronomica

Un appuntamento imperdibile all’insegna dei sapori autentici, della tradizione gastronomica locale e della condivisione, con un menù gustoso che propone:

Maccheroncini al ragù

Cavatielli con salsiccia, fagioli e pomodoro

Foglie d’ulivo all’amatriciana

Accompagnati da bocconcini di mozzarella, salumi, olive, peperonata, pane, bibita, dolce e frutta.

Contributo: €12,00 – Prevendita: €10,00.

Durante la serata non mancheranno momenti di spettacolo, musica popolare, e un’affascinante sfilata di Fiat 500 d’epoca, insieme a gazebi espositivi di prodotti tipici locali.

Ad animare la serata:

MISSIONE EVENTO

Giganti e tamburinari

Visita al Telesia Museum di Colelli

La manifestazione è promossa dal Laboratorio di Pasta Fresca & Secca “Francesco Pio”, in collaborazione con l’associazione Colelli in Progress, con il contributo di produttori e attività locali, per valorizzare l’identità culturale e gastronomica del territorio.

Grazie anche alla disponibilità dell’Associazione Borgo Croce, sarà attivo un servizio navetta gratuito per raggiungere il borgo di Colelli, con partenza dal distributore SN Carburanti e arrivo diretto in Piazza Colelli.

Il servizio sarà operativo a partire dalle ore 19:45.

Info utili

Dove: Piazza Colelli – San Roberto (RC)

Quando: Mercoledì 6 agosto 2025 – ore 20:00

Prevendita presso:

Bar Winner (Gallico)

Bar Reitano (Campo Calabro)

Laboratorio “Francesco Pio”

Vi aspettiamo per una serata di gusto, musica e tradizione!