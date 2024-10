Il progettista della Sala Calipari, il cui tetto è crollato lo scorso venerdì, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Reggio Tv.

“Il mio progetto -afferma- originario prevedeva un tetto in cemento armato precompresso. le fotografie della struttura crollata mostrano invece una copertura reticolare leggera in acciaio, profondamente e radicalmente diversa da quella progettata da me negli anni ’80.”