Sala scatena la guerra tra Nord e Sud, Sudisti Italiani: "I politici del Nord e le mafie ci vogliono poveri"

"Le dichiarazioni del sindaco di Milano non devono scandalizzare. È noto che i politici del Nord vogliono il Sud povero e arretrato"

"Io sono preoccupato del fatto che Sud, Sud, Sud" ha detto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala al governatore della Lombardia Fontana in un fuori onda, manifestando la sua preoccupazione in merito al fatto che il 40 per cento delle riserve del PNNR sarà destinato al Sud Italia.

"Le dichiarazioni di Giuseppe Sala non devono scandalizzare nessuno perché è ben noto che i politici del Nord Italia vogliono che il Sud Italia resti povero" ha dichiarato Biagio Maimone, fondatore della corrente di pensiero Sudisti Italiani - Progetto di Vita per il Sud e nuovademocrazia.it, il quale ha affermato inoltre: