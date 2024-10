Sala e la proposta sugli stipendi, Davi: ‘Riesuma lo schiavismo coloniale’

È quanto dichiara Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC), che continua:

«Solo l’idea di introdurre nuove gabbie salariali tra Nord e Sud legittima la più bieca e classistica disuguaglianza, totalmente inaccettabile per una popolazione già fortemente provata dalla discriminazione. Soprattutto alla luce dei dati Istat che certificano come il Mezzogiorno abbia pagato un prezzo molto più grave per l’effetto Covid», ha concluso il massmediologo.